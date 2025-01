Tutti ricordano la celebre canzone per bambini Baby Shark, che è diventata una vera hit. Ma andiamo a vedere com’è diventato il bambino del video oggi, a distanza di 9 anni dall’uscita del brano.

Com’è oggi il bambino di Baby Shark

Senza dubbio tutti conoscono la famosissima canzone per bambini Baby Shark. Il brano, rilasciato nel 2016, è diventato virale grazie alla sua versione dance prodotta da Pinkfong, un marchio educativo della startup sudcoreana SmartStudy. Il brano, ad aprile 2019, ha ricevuto oltre 2,6 miliardi di visualizzazioni nel mondo, diventando il 14º video più visualizzato di YouTube. Ma non è finita qui.

La canzone è anche entrata nella Billboard Top 100, classificandosi al 32º posto. Nel novembre del 2020 ha poi superato i 7,2 miliardi di visualizzazioni, diventando il video più visto sulla piattaforma, al punto da superare addirittura il record detenuto dal video di Despacito di Luis Fonsi. Infine a gennaio 2022 è diventato il primo video nella storia di YouTube a superare i 10 miliardi di visualizzazioni.

Un successo dunque senza precedenti e ancora oggi Baby Shark è conosciuta in tutto il mondo. Ma ricordate il bambino del video? Andiamo a scoprire come è diventato oggi, a distanza di quasi 9 anni dall’uscita della canzone. L’ex star del videoclip, come fa notare Webboh, si chiama Geon Roung, è nato il 1 settembre del 2008 e a oggi ha 16 anni. Non tutti sanno che dopo il successo della canzone, il cantante ha continuato a far parte del mondo della musica e a oggi fa parte della band Play with me clup.

Il suo profilo Instagram vanta ben 137mila follower e proprio nella descrizione del suo account si nota la dicitura “Babyshark Boy”. Insomma oggi, a distanza di 9 anni dalla partecipazione al video, Geon Roung è una star in Corea del Sud e di certo non ha dimenticato il brano che l’ha reso famoso.