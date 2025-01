Nella giornata di lunedì 6 gennaio 2025 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto in studio? Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è accaduto nel Trono Classico

Dopo la pausa natalizia oggi su Canale 5 torna ufficialmente Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi riprende dunque la sua programmazione e finalmente scopriremo come stanno proseguendo i percorsi dei protagonisti della trasmissione. In attesa di scoprire cosa accadrà, nella giornata di lunedì 6 gennaio 2025 si è svolta una nuova registrazione, durante la quale è accaduto quello che tutti stavano aspettando. Ma andiamo con ordine e vediamo le anticipazioni, fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni.

Partendo dal Trono Classico, Martina ha annunciato che nel corso della prossima registrazione farà finalmente la sua scelta. Durante la settimana la De Ioannon farà le sue ultime esterne a seguito delle quali deciderà con chi lasciare il programma.

E per quanto riguarda il trono di Francesca? Come ci svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, in studio c’è stata una lite tra Gianluca e Gianmarco. In seguito la tronista ha eliminato Francesco. La Sorrentino ha fatto un’esterna con Gianluca facendogli una sorpresa.

Vediamo ora cosa è accaduto nel Trono Over.

Cosa è accaduto nel Trono Over

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne non è mancato anche il capitolo dedicato al Trono Over. Grazie alle anticipazioni, sappiamo che Gemma ha già chiuso la conoscenza con Renato, un Cavaliere che di recente era sceso a corteggiarla. La Dama a quel punto fa un appello, affermando di cercare un uomo che la apprezzi per com’è.

A centro studio è poi arrivata Sabrina, che ha rivelato di essersi risentita con Diego. Tuttavia non è chiaro al momento se i due decideranno di riprendere o meno la loro conoscenza.

Alessio intanto chiude con Francesca e chiede a Morena di iniziare una frequentazione. La Dama tuttavia rifiuta.

Per Mario arriva una donna, ma lui la manda via.