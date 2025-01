Ieri sera su Rai 1 è andato in onda Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. Il programma condotto da Stefano De Martino ha così raggiunto ascolti da capogiro e non è mancato il confronto con i dati dello scorso anno, quando al timone della trasmissione c’era Amadeus.

Ascolti da capogiro per Affari Tuoi

Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando Stefano De Martino ha debuttato alla conduzione di Affari Tuoi. Come è ben noto a tutto il pubblico, il conduttore ha preso il posto che in passato era stato di Amadeus ma ben presto è riuscito a fare breccia nel cuore del fedeli telespettatori della rete pubblica. Nel giro di poche puntate infatti il presentatore ha dimostrato di essere un vero professionista e serata dopo serata ha raggiunto ascolti strabilianti. A oggi dunque Stefano è uno dei volti di punta Rai e senza dubbio in molti si chiedono come ancora ci stupirà in futuro.

In attesa di scoprire cosa accadrà, ieri sera sul primo canale è andato in onda lo Speciale Lotteria Italia, che è stato un vero successo. La trasmissione infatti ancora una volta ha registrato ascolti da capogiro, vincendo la serata. Il game show condotto da De Martino ha infatti tenuto a compagnia a ben 6.208.000 spettatori (pari al 26.64% di share) nella prima parte dalle 20:42 alle 21:49, e 6.316.000 spettatori, pari al 37.66%, dalle 21:54 alle 0:11.

Enorme successo dunque per lo Speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi. Tuttavia in rete è subito scattato il confronto con i dati dello scorso anno, quando alla conduzione del programma c’era ancora Amadeus. La trasmissione, nel 2024, aveva registrato 5.537.000 spettatori, con uno share pari al 31.4%.

Un vero successo dunque per Stefano De Martino, che a oggi è amatissimo dal grande pubblico. A breve nel mentre il presentatore, stando alle voci di corridoio, potrebbe anche arrivare al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttore per una sera al fianco di Carlo Conti e di certo in molti attendono la conferma ufficiale.