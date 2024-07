Ieri all’Outdoor Film Festival è stato un vero e proprio bagno di folla per Kelly Rutherford. L’attrice, che in Gossip Girl ha vestito il panni di Lily van der Woodsen (giusto per citare uno dei suoi iconici personaggi), è stata acclamatissima sul red carpet dell’evento.

Bagno di folla per Kelly Rutherford!

C’era una grandissima attesa per il suo arrivo nel nostro Paese. Ieri Kelly Rutherford, così come Katherine Kelly Lang oggi, ha prima sfilato sul red carpet dell’Outdoor Film Festival e poi si è concessa ai fan per foto e autografi. Il pubblico è letteralmente impazzito per lei e l’affetto dimostrato all’attrice è stato davvero molto caloroso.

Nel corso degli anni ha dato voce a personaggi straordinari di tante serie TV e film di successo. Pensiamo per esempio a Lily van der Woodsen di Gossip Girl. O anche Claire Hotchkiss in Pretty Little Liars – The Perfectionist, giusto per citarne qualcuno. Questo le ha permesso non solo di farsi apprezzare come attrice, ma pian piano farsi conoscere meglio anche lontana dai riflettori, benché sia molto riservata.

Kelly Rutherford è stata letteralmente “abbracciata” dall’amore di tantissimi supporter. Non si aspettava probabilmente tutto questo, ma ne è parsa molto grata. Come mostrato da queste immagini il pubblico era in delirio per lei. Tutti si sono presentati con quaderni o con foto in cui era raffigurato il suo volto per un autografo, oppure hanno chiesto di scattare un selfie insieme. A ognuno di loro Kelly ha donato sorrisi e parole sincere.

Come mostrato dal video Kelly Rutherford è sembrata davvero molto entusiasta per com’è stata accolta da tutti i presenti. Nel corso della serata ha avuto modo di chiacchierare e rilasciare delle dichiarazioni nell’intervista realizzata da Daniele Giannazzo, noto al web come DanInSeries.

Kelly Rutherford si è resa conto quanto l’Italia la ami e quanto conservi nel proprio cuore gli straordinari personaggi che ha interpretato durante la sua straordinaria carriera. L’attrice ha anche dispensato qualche prezioso consiglio a tutti i presenti durante l’evento. Un modo come un altro per ricambiare tutta la riconoscenza ricevuta.