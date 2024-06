Siete fan di Beautiful e sognate di incontrare l’attrice che interpreta Brooke? Tenetevi forte perché Katherine Kelly Lang arriva in Italia!

Volete incontrare Katherine Kelly Lang, l’attrice che in Beautiful dà il suo volto allo storico personaggio di Brooke Logan? Contate i giorni perché a breve sarà possibile. L’attrice arriverà nel nostro Paese per un festival molto importante. Ecco tutti i dettagli.

I fan di Beautiful potranno incontrare l’attrice che interpreta Brooke

Siete fan appassionati di Beautiful e sognate di poter incontrare i protagonisti della fortunata e longeva soap opera americana! A brevissimo una delle attrici più amate dello show, parliamo di Katherine Kelly Lang (conosciuta perché presta fin dagli esordi il suo volto alla celebre Brooke Logan) arriverà nel nostro Paese!

C’è da dire che in tutti questi anni da quando la serie televisiva è sbarcata in Italia, dal 1990 a oggi, gli interpreti di Beautiful si sono molto legati ai fan e alla nostra terra tanto da essere spesso ospiti di trasmissioni e Festival importanti e non solo. E ora è la volta di accogliere nuovamente colei che veste i panni di Brooke Logan.

L’attrice Katherine Kelly Lang insieme a Kat Graham e Kelly Rutherford saranno le ospiti d’onore della seconda edizione dell’Outdoor Film Festival, previsto dal 4 al 7 luglio nel borgo di San Valentino Torio in provincia di Salerno. L’evento è diretto da Giuliano Squitieri e organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci con Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri. L’idea e obiettivo finale è quello di avvicinare i giovani a cinema e TV. Questa volta il tema principale è il sogno!

A realizzare le interviste sarà Daniele Giannazzo, in arte Daninseries, scrittore e creator che ogni sera porgerà delle domande agli ospiti presenti in ogni serata. Il calendario è molto fitto e la presenza di Brooke di Beautiful è appuntata per sabato 6 luglio.

Come detto, però, l’attrice che interpreta Brooke Logan non sarà la sola ad arrivare a San Valentino Torio. Il 4 luglio potrete incontrare Kat Graham, mentre il giorno successivo sarà la volta di Kelly Rutherford. Non dimentichiamo anche la presenza del cast di Mare Fuori e de Il Paradiso delle Signore, entrambe serie targate Rai dal successo clamoroso e molti molti altri!