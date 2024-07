C’era grandissima attesa quest’oggi per il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. A commuovere sono state le promesse che la coppia si è scambiata durante il rito civile.

Le promesse di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Sarà anche sabato e dunque il tanto atteso weekend, ma le notizie anche in questa giornata non sembrano di certo mancare. Una su tutte è il matrimonio tra Giovanni Terzi e Simona Ventura. Un evento attesissimo dopo le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Al Grand Hotel Rimini la coppia ha fatto le proprie promesse. Davanti a numerosi invitati ha pronunciato il fatidico “sì”, dopo sei anni di relazione. Uno dei momenti più importanti della celebrazione oltre allo scambio delle fedi, sono certamente le parole si sono scambiati. E quelle tra Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno colpito particolarmente.

Dalle immagini le prime parole che ascoltiamo sono quelle della presentatrice: “Ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita ci siamo presi per mano e mi hai portato fuori dalle sabbie mobili dove mi ero impantanata”.

Per un momento Simona Ventura con la voce rotta dal pianto si è fermata. Per stemperare il momento, ha fatto una battuta: “Nemmeno facessi questo lavoro”, suscitando le risatine dei presenti.

“Ti amo perché non c’è ostacolo che non riusciamo a superare insieme e ti amo perché anche se sai che non ho mai letto un tuo libro non me lo fai pesare”, ha proseguito ironica Simona Ventura. Le parole della conduttrice sono proseguite ancora, tra una battuta e un’altra.

Infine Simona Ventura ha concluso: “Ti amo perché come dice il nostro amico Jovanotti, ‘hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più’. Per questo e per altri milioni di motivi ti amo e oggi sti sposo”

Belle anche le parole pronunciate da Giovanni Terzi per Simona Ventura, che ha ricordato come in questi sei anni la conduttrice sia stata sempre al suo fianco: “Hai fatto sì che la tua luce illuminasse la mia persona. Sbaglia chi dice che è difficile trovare uomini in grado di stare all’ombra di una donna importante, importante come te. E di questo ti dico e dirò sempre grazie”. Simpaticamente il giornalista ha anche ricordato che senza di lei non avrebbe mai fatto Ballando con le Stelle. Immancabile la reazione della testimone Milly Carlucci, che è scoppiata in una grassa risata.

Un momento davvero commovente e speciale, che ha conquistato anche chi sta seguendo da casa e tramite i social l’evento. Auguri a Simona Ventura e Giovanni Terzi. Evviva gli sposi!