Oggi a San Valentino Torio in provincia di Salerno è arrivata Katherine Kelly Lang. L’attrice, che in Beautiful interpreta Brooke Logan, è stata acclamatissima sul red carpet dell’Outdoor Film Festival. Un vero e proprio bagno di folla per la star dello show americano.

Katherine Kelly Lang all’Outdoor Film Festival

Amanti di Beautiful, oggi è il grande giorno! Come vi abbiamo accennato nei giorni scorsi, finalmente Katherine Kelly Lang è in Italia e stasera sarà ospite dell’Outdoor Film Festival. Un evento ricco di ospiti italiani e internazionali.

Dopo la clamorosa accoglienza per Kat Graham e ieri per Kelly Rutherford, adesso è la volta di Katherine Kelly Lang. L’attrice è ben nota nel nostro Paese per il suo ruolo nella soap opera Beautiful e per vestire i panni di un personaggio presente dalla primissima stagione: Brooke Logan!

Ruolo controverso ma allo stesso tempo amatissimo, grazie allo show Katherine Kelly Lang ha collezionato tantissime soddisfazioni e ha avuto modo di farsi conoscere anche in altri Stati oltre i confini USA. Ebbene sì, perché Beautiful è un prodotto esportato da tantissimi anni e anche in Italia è tra i progetti più amati, che tiene ancora oggi incollati milioni di telespettatori dal lontano 1990.

Peraltro Katherine Kelly Lang, che vedremo oggi all’Outdoor Film Festival di San Valentino Torio in provincia di Salerno, è molto legata al nostro Paese. Spesso fa visita in Italia dove trascorre delle vacanze oppure realizza dei progetti lavorativi importanti.

Adesso per lei sono attese però delle nuove emozioni! Katherine ha sfilato infatti nel red carpet della manifestazione, accolta da un bagno di folla incredibile! Tra selfie, autografi e strette di mano, è stata davvero acclamatissima! Queste alcune immagini dal red carpet…

Katherine Kelly Lang insieme ai fan sul red carpet dell’Outdoor Film Festival

Ricordiamo peraltro che stasera Katherine avrà modo anche di parlare al pubblico. Ci sarà infatti una bella intervista con Daniele Giannazzo, noto sul web come DanInSeries. E chissà quante curiosità verranno fuori! Presenti a questo evento anche il cast di Mare Fuori e de Il Paradiso delle Signore.