Un altro acceso scontro ad Amici 24 tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Sono volate parole grosse e la redazione è intervenuta per allontanare i ragazzi dallo studio. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show.

La redazione fa allontanare gli allievi di Amici 24 dopo la lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Oggi pomeriggio, lunedì 4 novembre, è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici 24. E abbiamo visto cosa è successo dopo la puntata di ieri. A tal proposito i cantanti sono stati convocati tutti in studio su richiesta di Rudy Zerbi che ha chiesto loro di dare e darsi dei voti riguardo l’interpretazione, la scrittura e la presenza scenica. Ma questo ha portato a un enneso litigio tra Zerbi e Pettinelli.

I ragazzi hanno iniziato a dare voti, ma erano molti alti, la maggior parte tra l’8 e il 9 e in generale nessuna insufficienza. Ciò ha portato Rudy Zerbi a intervenire perché ha visto in questo un eccessivo buonismo. Così ha deciso di farli esibire uno a uno e dare i suoi voti nelle tre categorie.

Con il parere di Zerbi ci sono state molte insufficienze, anche con vari 3 e 4. E la media dei voti per oguno ha portato alla seguente classifica:

Ilan e Chiamamifaro Diego Senza Cri Luk3 Trigno e Nicolò

Quanto successo ha portato all’intervento di Anna Pettinelli che è entrata in studio molto arrabbiata. Alcuni giorni fa, infatti, lei aveva convocato i cantanti per fare degli esercizi in cui erano sotto pressione, un modo per allenarli ai momenti difficili. Non ha creato alcuna classifica e non ha dato voti, ha solo voluto che i ragazzi facessero questi esercizi. Ma a Zerbi non era andato a genio e c’era stato un litigio in studio tra i due anche perché lui era convito che la collega avrebbe dato dei voti.

Ecco che quindi oggi Anna Pettinelli è intervenuta davvero furiosa rinfaccando a Zerbi il fatto che lui stesso adesso stava dando dei voti dopo aver criticato lei. Di fronte ai ragazzi sono volate parole grosse. “Sei un pagliaccio, un asino”, ha urlato la Pettinelli a Zerbi. E la discussione è stata davvero così accesa che la redazione è stata costretta a intervenire e a far allontare gli allievi, i quali sono rientrati in casetta.