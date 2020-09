Bake off Italia 8 anticipazioni terza puntata e eliminato

1 Anticipazioni terza puntata di Bake Off Italia 8: ecco cosa accadrà

Vediamo insieme quali sono tutte le varie anticipazioni di Bake Off. Il 18 settembre 2020 Bake Off Italia 8 andrà in onda la terza puntata. La location scelta, anche quest’anno, sarà Villa Borromeo d’Adda. Ma cosa ci attenderà e chi sarà il concorrente eliminato? Ad oggi, purtroppo non abbiamo grosse anticipazioni che possano in qualche modo fornirci qualche scoop in merito all’episodio che vedremo in onda. Quindi al momento ci risulta fuori luogo fare ipotesi su chi sarà il concorrente sfortunato che dovrà dire addio alla propria avventura all’interno del programma. Tanti saranno, ovviamente, i colpi di scena e non mancheranno momenti di divertimento.

Come ogni anno i protagonisti saranno sottoposti a delle gare serratissime. Saranno i 4 giudici che passo passo selezioneranno e sceglieranno i lavori migliori e dunque anche i concorrenti salvi. Gli aspiranti pasticceri dovranno stare molto attenti ed essere concentrati perfettamente per non commettere alcun tipo di errore. Disattenzione che potrebbe costare loro davvero cara. Anche questa volta a Bake Off Italia 8 si troveranno ad affrontare le tre classiche sfide:

Partiamo dalla prova creativa : quando ogni partecipante si troverà a reinterpretare le ricette classiche in modo originale.

: quando ogni partecipante si troverà a reinterpretare le ricette classiche in modo originale. Successivamente ci sarà la prova tecnica : tutti i concorrenti dovranno realizzare il medesimo dolce. Sarà importante però mettere in risalto le proprie capacità tecniche e manuali. A giudicare la prova ‘al buio’ saranno i giudici, che decreteranno i più meritevoli.

: tutti i concorrenti dovranno realizzare il medesimo dolce. Sarà importante però mettere in risalto le proprie capacità tecniche e manuali. A giudicare la prova ‘al buio’ saranno i giudici, che decreteranno i più meritevoli. Infine la prova a sorpresa: questo step è davvero molto delicato, perché i protagonisti saranno sottoposti alla sfida delle sfide. Ovvero preparare una torta o dolce richiesto dai giudici. Difficoltà e imprevisti sono dietro l’angolo.

Questo, dunque, è tutto ciò che siamo in grado di dirvi circa le anticipazioni della terza puntata di Bake Off Italia 8. Come raccontato anche dal sito Dissapori, non dovrebbero mancare graditi ospiti alla corte di Benedetta Parodi. Il portale infatti ha ufficializzato la presenza di Federico Fashion Style, Imma Polese e Matteo Giordano. Ma non solo. Sono attesi anche Enzo Miccio e Chiara Maci. Si è parlato anche della vincitrice della settima edizione, Martina Russo, poi di chef Hiro, Gino D’Acampo e infine Sal Del Riso.

Vedremo quindi se emergeranno altre anticipazioni circa la terza puntata di Bake Off.

(IN AGGIORNAMENTO)

Intanto rivediamo insieme cosa è cosa è successo durante le puntate precedenti di Bake Off Italia 8…