26 Agosto 2023

Carolyn Smith confermata a Ballando con le stelle?

Da settimane ormai si sta parlando di Ballando con le stelle. Qualche giorno fa è stato annunciato che la primo concorrente ufficiale sarà Rosanna Lambertucci. Proprio lei, infatti, ha dato la notizia tramite il profilo social del programma:

“Che fatica allenarsi. D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le stelle. Se non sono allenata… Speriamo di farcela! Io però ce la metterò tutta! Certo è che conto tantissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso”.

Nel frattempo, inoltre, circola il rumor secondo il quale Milly Carlucci starebbe lavorando sodo per portare Barbara d’Urso come ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Se succederà non è ancora dato saperlo. Nel mentre, invece, aleggia un grande alone di mistero anche sulla giuria. Stando a quanto detto dalla conduttrice nessuno sarebbe al sicuro e i membri non sarebbero ancora stati riconfermati.

In queste ultime ore, tuttavia, Carolyn Smith ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram all’interno della quale vediamo dei capi d’abbigliamento in una sartoria. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse per quanto ha scritto lei stessa:

“Tra macchine da cucire, aghi, fili e tavoli da taglio, sapienti sarte con abili mani lavorano per me. A Ballando con le Stelle indosserò tessuti in cui trama e ordito formano intrecci e disegni bellissimi“.

Carolyn Smith conferma la sua presenza in giuria a Ballando?

Nel caso in cui questa indiscrezione si rivelasse vera sareste contenti di rivedere Carolyn Smith a Ballando con le stelle? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.