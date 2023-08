NEWS

Nicolò Figini | 22 Agosto 2023

Ballando con le stelle

Rosanna Lambertucci a Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle non partirà prima del mese di ottobre ma già si sta pensando al cast. Per il momento è stato annunciato un solo concorrente, ovvero Ricky Tognazzi. Al momento non sappiamo ancora quale sarà la sua partner nel ballo, ma siamo sicuri che la moglie Simone Izzo farà il tifo per lui da bordo campo. Anche lei, infatti, sarà coinvolto nonostante non è ben chiaro il suo ruolo.

Fatto sta che in queste ultimissime ore è stata annunciata la seconda concorrente ufficiale. Stiamo parlando della conduttrice televisiva e giornalista Rosanna Lambertucci. L’annuncio è arrivato dalla pagina Instagram del programma. Qui sotto, infatti, possiamo vedere un video in cui è proprio Rosanna a parlare mentre corre verso la telecamera allenandosi:

“Che fatica allenarsi. D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le stelle. Se non sono allenata… Speriamo di farcela! Io però ce la metterò tutta! Certo è che conto tantissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso”.

Al momento non abbiamo altri dettagli in merito. Anche le notizie sulla giuria sono molto vaghe e non sappiamo chi sarà riconfermato e chi invece dovrà uscire di scena. Si è vociferato del fatto che Ivan Zazzaroni potrebbe non tornare, ma al momento si tratta di indiscrezioni che vanno prese con le pinze. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

