Nicolò Figini | 26 Agosto 2023

Temptation Island

La rivelazione di Perla Vatiero su Mirko

Appena un mese fa è finito il viaggio nei sentimenti per tutte le coppie di Temptation Island 2023. Tra queste abbiamo imparato a conoscere anche Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il primo oggi è fidanzato con l’ex tentatrice Greta, mentre la seconda si sta frequentando con l’ex tentatore Igor.

Poco dopo la fine del reality la Vatiero ha anche parlato di quello che si è portata a casa e di che cosa le ha lasciato questa esperienza:

“Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare dell’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di credere in me stesso lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene.

Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace ma soprattutto non perdete mai voi stessi per far star bene qualcun altro. Andate sempre a testa alta se sapete di aver dato tutto. Grazie di cuore per tutti i messaggi che sto ricevendo. Vi voglio bene”.

In queste ultime ore, invece, ha risposto ad alcune domande da parte dei fan su Instagram. Prima di tutto è stata informata da una follwer che la sua futura figlia si chiamerà proprio come lei. In seguito, invece, qualcuno le ha chiesto se è rimasta in buoni rapporti con l’ex compagno. La risposta è stata: “Certo, ci sentiamo tutti i giorni“. Ovviamente ha usato l’ironia e lo ha specificato poco sotto: “Ovviamente sono ironica“.

In che rapporti sono oggi Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Dopo tutto quello che è accaduto tra loro durante Temptation Island e le frecciatine che si sono lanciati a vicenda una volte fuori dal reality sembra improbabile che al momento possano ritrovare un equilibrio. Chissà però che cosa accadrà in futuro.

Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.