Federica Pellegrini arriva a Ballando con le Stelle

Manca sempre meno alla partenza di Ballando con le Stelle. La nuova edizione del talent show di Rai 1 farà infatti ritorno in tv il prossimo 28 settembre e già tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà. Attualmente gli autori e Milly Carlucci stanno già lavorando senza sosta al programma e solo in questi giorni hanno iniziato a svelare i concorrenti ufficiali. A oggi sono diversi i nomi confermati, tra cui: Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli e Massimiliano Ossini. Poco fa però è accaduto qualcosa di inaspettato che sta già facendo discutere il web.

Dopo giorni di rumor e di pettegolezzi, è arrivata la conferma che tutto il pubblico stava aspettando. Con un post sui social infatti gli autori del talent show hanno confermato che Federica Pellegrini farà ufficialmente parte del cast di Ballando con le Stelle. Non è mancato anche un simpatico video da parte della campionessa, che ha annunciato a suo marito Matteo Giunta l’inizio di questa nuova esperienza. Quest’ultimo nel mentre ha ironicamente commentato affermando: “Devo parlare con il ballerino prima eh”. Federica nel mentre ha aggiunto:

“Dopo anni di rincorse…Ci siamo! E questa volta vi farò molto ridere. Ballando arrivo. Matteo stai tranquillo che non lo so nemmeno io ancora chi mi accompagnerà in questa avventura. Dovrà essere molto alto e forzuto, questo sicuro”.

Tutto è dunque ufficiale: Federica Pellegrini entra nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ma come se la caverà la campionessa con questa nuova esperienza? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre farle un enorme in bocca al lupo.