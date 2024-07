A settembre su Rai 1 parte ufficialmente la nuova edizione di Affari Tuoi, che quest’anno vedrà la conduzione di Stefano De Martino. In queste ore così è stato rilasciato il primo promo ufficiale del celebre game show, nel quale vediamo il presentatore alle prese con il Dottore.

Il primo promo di Affari Tuoi

Ormai è ufficiale. Il prossimo 2 settembre su Rai 1 parte la nuova attesissima edizione di Affari Tuoi e alla conduzione del fortunato game show ci sarà Stefano De Martino. Dopo settimane di indiscrezioni, i vertici della rete pubblica qualche giorno fa, nel corso della presentazione dei Palinsesti, hanno annunciato che sarà proprio il presentatore partenopeo a prendere in mano le redini della celebre trasmissione e senza dubbio ne vedremo di belle. De Martino dunque si sta preparando al meglio per affrontare questa nuova sfida ma di certo non manca il peso della responsabilità. Sappiamo bene infatti che Stefano prenderà il posto di Amadeus, che per anni ha contribuito al successo del programma. In merito il conduttore ha affermato:

“Sento una responsabilità ma è anche una cosa che volevo fare e che avevo immaginato nel mio percorso. Fare il conduttore significa avere voglia di passare del tempo nelle case delle persone. Farlo quotidianamente ti dà la possibilità di entrare in quei salotti e fare compagnia ai telespettatori”.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2024, la classifica sarebbe cambiata senza i problemi al televoto?

In queste settimane dunque Stefano De Martino sta iniziando a lavorare alla nuova edizione di Affari Tuoi e di certo le aspettative non verranno deluse. In queste ore intanto qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Su Rai 1 è stato infatti mandato in onda il primo promo del game show, nel quale vediamo proprio il conduttore alle prese con il Dottore.

Tutto dunque inizia a essere pronto per il ritorno del programma e a De Martino facciamo un enorme in bocca al lupo. Vi ricordiamo inoltre l’appuntamento con la prima puntata del programma, prevista per lunedì 2 settembre.