NEWS

Debora Parigi | 15 Dicembre 2022

Ballando con le stelle

Gabriel Garko si è fatto male durante le prove di Ballando con le stelle

Non c’è proprio pace per Gabriel Garko che, da quando ha iniziato Ballando con le stelle, non è stato fortunato dal punto di vista fisico. A novembre, poche puntate dopo l’inizio del programma, si è rotto il tendine del braccio. Nonostante questo, ha deciso di operarsi e proseguire la sua avventura. La sua costanza e la sua bravura lo hanno premiato ed infatti, insieme alla sua insegnante Giada Lini, è riuscito ad arrivare alla prima finale, quella che andrà in onda sabato 17 dicembre.

Ma adesso un nuovo problema: l’attore ha subito un nuovo infortunio. A riferirlo è stata Milly Carlucci attraverso il profilo Twitter ufficiale di Ballando con le stelle. La conduttrice non ha spiegato nel dettaglio quale sia il tipo di infortunio, però. Ecco le sue parole:

Popolo di ballerini e di tutti coloro che amate Ballando con le stelle, questo programma è un grande romanzo a capitoli. I capitolo, però, non li controlliamo noi, succedono delle cose. Questa è una premessa per dirvi che ieri, proprio durante l’allenamento, il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subìto un infortunio. Questa purtroppo è una possibilità sempre in agguato per tutti quanti. Chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono più vulnerabile.

Ma come sta Gabriel Garko? E cosa succederà in vista non solo della prima finale, ma anche della finalissima in onda venerdì 23 dicembre? La Carlucci è andata avanti nel suo discorso:

Qual è lo stato d’animo di Gabriel? Combattivo come sempre. Lui è il nostro eroe che non si abbatte mai, è il nostro Rocky Balboa. Ieri sera mi scriveva a tarda notte ‘ io ce la metto tutta, ce la farò’. Quindi noi sabato ci vediamo per la nostra puntata complessa che è il ripescaggio degli eliminati. Ed è anche parte della finale per quelli che sono già qualificati, quindi anche per Gabriel. Cosa devono fare quelli già qualificati? Faranno una gara per accumulare punteggio, quindi è quello che succederà anche con Gabriel che farà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista. Per quanto riguarda la sua situazione generale ci sarà un consulto a voci ferme lunedì. E quindi lunedì capiremo meglio l’entità di tutta la situazione e come procedere in vista della finale del 23 dicembre. Ma sabato ci saremo e ci sarà Gabriel con tutto ilnostro supporto e con tutto l’amore che gli possiamo dare.

Cogliamo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo a Gabriel Garko con la speranza che questo infortunio non sia niente di grave e che poissa recuperare al più presto.