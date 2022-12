NEWS

Andrea Sanna | 18 Dicembre 2022

L’accusa di Mimma e la replica del GF Vip

Nel corso della puntata del GF Vip 7 questa sera Attilio Romita è venuto a sapere in diretta della presa di posizione della sua compagna Mimma. Quest’ultima infatti ha preso le distanze in qualche modo, decidendo di tutelarsi, a seguito di quanto accaduto ultimamente.

Mimma, che sta seguendo la puntata da Casa è intervenuta con un post su Instagram, dove ha lanciato un’accusa al programma. Il tutto è stato letto in confessionale ad Attilio Romita: “Avevo chiesto il diritto all’oblio e il mio legale aveva indirizzato una lettera al mio compagno nel quale chiedevo di potermi tutelare. E di avere un confronto con lui prima che mettesse piede in casa. Visto che non mi sono sentita rispettata come compagna di vita. Non volevo più che il mio nome comparisse in questo vicenda e in questo programma”.

E ancora per concludere la compagna di Attilio Romita ci ha tenuto a fare un appunto: “Non ho nessuna intenzione di chiudere la relazione con lui. L’interpretazione che ne ha voluto dare Signorini, per avere materiale di riempimento del suo programma, è un’altra storia completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata”.

Queste parole della fidanzata di Attilio Romita, Alfonso Signorini ha avuto modo di leggerle in diretta e, a sua volta rispondere. Il conduttore ha quindi letto alcuni passi che l'avvocato ha rivolto a nome di Mimma.

Il presentatore: “Mi sembrano parole chiarissime e non aver interpretato in modo sensazionalistico ciò che ti ha voluto dire. Ti sembra diverso da quel che ho letto? Essere tacciato di ciò, direi di no”, ha detto rivolgendosi ad Attilio Romita. Il giornalista si è scusato a nome di Mimma per essersela presa con Signorini: “Spero me lo conceda, ma ti chiedo scusa per lei”, ha concluso prima di tornare dagli altri compagni.