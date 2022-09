1 Mariotto difende Milly Carlucci

L’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle ha scosso Milly Carlucci, la quale probabilmente non si sarebbe mai aspettata che l’insegnante lasciasse così la trasmissione dopo tanti anni. Il coreografo poco dopo è approdato come prof di danza ad Amici ed è stato riconfermato anche in questa edizione.

Di recente Raimondo Todaro ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sua decisione di lasciare Ballando con le Stelle. Il coach del talent show ha raccontato di nutrire profonda stima nei confronti di Milly Carlucci, di avere un bel ricordo, sottolineando come per lui sia stata una seconda madre. Todaro ha ammesso che quando lui è andato via dal programma di Rai 1 non hanno chiuso i rapporti nel migliore dei modi e di esserne dispiaciuto. Tra le altre cose ha detto ancora: “(…) Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Milly passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti”.

A commentare queste dichiarazioni rilasciate da Todaro a Un caffè con… (trasmissione di Lorella Cuccarini) è stato Guillermo Mariotto al settimanale Mio. Il giudice di Ballando con le Stelle ha preso le difese della presentatrice, come raccolto da Gossip e TV. Questo il trafiletto:

“Milly è figlia di un generale, è vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene. Lei lavora in modo spropositato, sta attenta a ogni minimo dettaglio. Come può pesarti? Al contrario, è rassicurante. Se succede qualcosa, lei lo sa gestire, ma gioca d’anticipo perché non accada”

Mariotto ha aggiunto anche come la conduttrice di Ballando con le Stelle tenga molto alle regole, alla precisione e puntualità. Ma non solo perché lo stilista ha tirato una stoccata a Raimondo Todaro…