1 Il rapporto con Milly Carlucci

Un caffè con.., è uno dei due format online condotto da Lorella Cuccarini. La presentatrice per il secondo appuntamento ha voluto con sé Raimondo Todaro. Tra una domanda e l’altra si è tornati a parlare del rapporto del coreografo con Milly Carlucci. Per tanti anni i due hanno lavorato insieme in Rai in vari progetti, tra cui Ballando con le Stelle.

Nonostante le loro strade si siano divise e il loro rapporto non si sia concluso nel migliore dei modi (il tutto si è verificato nel momento in cui il ballerino ha lasciato Ballando ed è approdato ad Amici), Raimondo Todaro ha raccontato di nutrire grande stima e affetto nei confronti di Milly Carlucci. Queste le parole utilizzate verso la presentatrice, come raccolto da Isa & Chia:

“Mi ha cresciuto. Non posso non avere un bel ricordo. Tutto quello che so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia, per me è stata come una madre. Quando abbiamo chiuso i rapporti non l’abbiamo chiusi benissimo e di questo mi dispiace, però sono con la coscienza a postissimo, so che lei sa e mi basta quello”.

Sia a Milly Carlucci che a Maria De Filippi riconosce l’essere entrambe delle grandi lavoratrici: “Come Maria è una stakanovista”, ha precisato. Raimondo Todaro ha voluto sottolineare la grande passione che manifestano per il loro lavoro: “Lo farebbero pure gratis”. A seguire il coreografo ha spiegato però la differenza sostanziale tra le due: “(…) Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Milly passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti”.

E Maria De Filippi ai suoi occhi, invece, come agisce in questi casi? Andiamo a vedere cosa ha detto Raimondo Todaro…