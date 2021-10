1 Ballando con le stelle, in quarantena anche Memo Remigi

Il Covid colpisce ancora. Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle abbiamo visto una grande assente tra le coppie del programma, ovvero Mietta e Maykel Fonts. Questo l’annuncio di Milly Carlucci, la quale ha confermato che la cantante non ha sintomi:

Allora, se vi siete fatti i conti avete notato che mancava una coppia, perché noi non abbiamo eliminato nessuno la volta scorsa. Mancava la coppia di Mietta e Maykel Fonts. Ed ecco Mietta qui in collegamento con noi! Perché purtroppo lei è risultata positiva e quindi, tesoro, mio… Guarda… Dolore, dolore, dolore… Non è finita qui la storia a Ballando. […] Da regolamento, se abbiamo uno dei due partner che balla su questa pista la coppia rimane in gara. Altrimenti ci sarà un’eliminazione. Ma lo sapremo più tardi perché, vi giuro, non è un espediente di scaletta. Veramente la risposta di questo molecolare ci dovrà arrivare tra una o due ore, non lo so bene.

Notizia di oggi, data a Oggi è un altro giorno, Sofia Bortone ha avuto in collegamento video Memo Remigi, come riporta anche Davide Maggio. La presentatrice, ad ogni modo, ha affermato che il collega sta bene: “Memo sta benissimo ma, come sappiamo, il Covid continua a girare, ogni giorno abbiamo il bollettino, per questo dobbiamo essere sempre più attenti e dobbiamo vaccinarci. È rientrato in un tracciamento e quindi giustamente è stato quarantenato“.

Ancora non sappiamo il suo futuro a Ballando con le stelle. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà. Nel frattempo una marea di critiche ha sommerso Mietta dopo il suo essere risultata positiva al Coronavirus. Andiamo a rivedere che cosa è successo. Continua a leggere…