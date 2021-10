1 Mietta positiva al Covid a Ballando con le stelle

La prima puntata di Ballando con le stelle si è aperta in maniera assolutamente normale nella serata del 23 ottobre 2021. Mietta e Maykel Fonts erano anche tra le tre coppie migliori del precedente appuntamento insieme ad Arisa e Morgan. Avevano, quindi, anche avuto diritto a 10 punti bonus. Peccato, però, che poco dopo nella presentazione delle coppie abbiamo notato l’assenza proprio del ballerino professionista e dell’interprete. Milly Carlucci ha spiegato:

Allora, se vi siete fatti i conti avete notato che mancava una coppia, perché noi non abbiamo eliminato nessuno la volta scorsa. Mancava la coppia di Mietta e Maykel Fonts. Ed ecco Mietta qui in collegamento con noi! Perché purtroppo lei è risultata positiva e quindi, tesoro, mio… Guarda… Dolore, dolore, dolore… Non è finita qui la storia a Ballando. Tra l’altro, come stai, scusa, per prima cosa?

La concorrente di Ballando con le stelle, quindi, ha fatto sapere che sta bene e non ha sintomi. Al momento, però, si trova chiusa nella sua stanza d’hotel. La conduttrice, quindi, è passata a parlare di Maykel Fonts spiegando come sta: “Maykel ha fatto i tamponi rapidi per due volte negativi. In serata ci arriverà anche il responso del suo tampone molecolare. Quindi capiremo che cosa potrà succedere” (QUI per il video).

Milly Carlucci, quindi, ha spiegato in che modo funziona il regolamento del programma e in che maniera potrebbero salvarsi dall’eliminazione a Ballando con le stelle:

Da regolamento, se abbiamo uno dei due partner che balla su questa pista la coppia rimane in gara. Altrimenti ci sarà un’eliminazione. Ma lo sapremo più tardi perché, vi giuro, non è un espediente di scaletta. Veramente la risposta di questo molecolare ci dovrà arrivare tra una o due ore, non lo so bene.

Continua…