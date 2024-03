Milly vuole Belen a Ballando! La Rodriguez in trattative per la prossima edizione

NEWS

Debora Parigi | 2 Marzo 2024

Ballando con le stelle Belen Rodriguez

Si vocifera che Milly Carlucci sarebbe in trattativa con Belen Rodriguez per averla come concorrente a Ballando con le stelle

Potremmo rivedere presto in TV Belen Rodriguez dopo essersi allontanata dalle scene se non per raccontare di essere stata tradita. La showgirl sarebbe infatti in trattativa per parteciparare come concorrente alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle ci sarà anche Belen Rodriguez?

Sono mesi che Belen Rodriguez non è più in TV. Toltale anche la conduzione di Tu si que vales, la showgirl aveva dichiarato che voleva mettere per un po’ da parte la televisione e concentrarsi sull’altro suo lavoro. Ma è stata anche al centro del gossip tra la fine della storia con Stefano De Martino, la nuova relazione (che pare essere terminata) e soprattutto l’accusa al padre di suo figlio Santiago di averla tradita con svariate donne.

Ma oggi si parla di lei non per gossip, ma per lavoro e TV. Infatti, secondo un’indiscrezione, potrebbe far parte del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. A dare la notizia è stato Amedeo Venza sul suo profila Instagram dove ha parlato di trattative in corso. Scrive infatti Venza: “Belen Rodriguez a Ballando con le stelle! È in corso da settimane una segretissima e serrata trattativa tra la showgirl argentina e il talent di Rai 1”.

Come detto, si tratta di un’idiscrezione e non c’è alcuna ufficialità da parte della produzione del programma condotto da Milly Carlucci. Nel caso però fosse tutto vero e la trattativa andasse a buon fine, sarebbe un gran colpo per la conduttrice e il suo programma.

Belen Rodriguez è un nome importante e non è mai stato facile per la Carlucci averla nel suo show. La showgirl è sempre stata molto impegnata, lavorativamente parlando. In particolare, nel periodo in cui va in onda Ballando con le stelle, lei era alla conduzione di Tu si que vales su Canale 5. Ma adesso le porte di una nuova avventura potrebbero aprirsi per lei. Non ci resta che attendere l’eventuale ufficialità.