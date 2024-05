Angelica, la figlia di Milly Carlucci, si sposa con un uomo che ha già tre figli: la sua reazione

Gossip

Nicolò Figini | 9 Maggio 2024

Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci, si sta per sposare con Fabio Borghese. Si tratta di un uomo che ha alle sue spalle un matrimonio e ha avuto tre figli dall’ex moglie. Ecco la reazione della conduttrice.

La figlia di Milly Carlucci si sposa

Angelica Donati è la figlia di Milly Carlucci e su di lei sappiamo che lavora come imprenditrice e manager. Dal 2021 è presidentessa di Ance Giovani ed è stata anche nominata nel consiglio di amministrazione di una società operatrice di trasmissione dell’energia elettrica.

Molto presto Angelica si sposerà con Fabio Borghese, imprenditore nell’ospitalità di lusso e socio di un resort. Se per la giovane ragazza si tratta delle prime nozze non si può dire lo stesso per il compagno, che è stato già sposato con Jacardanda Falck Caracciolo, nipote di Marella Caracciolo Agnelli. Dalla relazione sono nati tre figli: Alessandro, Sofia e India.

Ma che cosa ne pensa Milly Carlucci di questa relazione lunga due anni e che sta per sfociare in un matrimonio? La conduttrice di Ballando con le stelle non potrebbe essere più che felice per Angelica. Intervistata dal settimanale Chi infatti ha rivelato di provare solamente gioia e quel giorno verrà travolta da un turbinio di emozioni:

“Io sono molto emotiva. Sono sensibilissima, il sangue freddo non mi appartiene. Ma se sei il capo di un gruppo e sei il direttore artistico non puoi lasciarti andare, devi dare sicurezza e tenere la barra dritta. In TV non mostro mai la mia emotività, ma alle nozze di mia figlia sicuramente piangerò”.

Milly Carlucci e Angelica hanno sempre avuto un attimo rapporto e queste sue parole smentiscono finalmente una volta per tutte i rumor secondo i quali la conduttrice e il marito non sarebbero stati a favore delle nozze. Non possiamo che fare anche noi di Novella 2000 i migliori auguri ad Angelica e Fabrizio.