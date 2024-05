Dal bancone di Striscia a Ballando con le Stelle! Melissa Satta tra i papabili concorrenti

Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Maggio 2024

Ballando con le stelle

Non mancano le notizie su Ballando con le Stelle, sebbene manchi ancora parecchio tempo prima dell’avvio della nuova stagione. Ora spunta il nome, tra i papabili concorrenti presi in considerazione da Milly Carlucci, quello di Melissa Satta. Ecco cosa sappiamo circa questa indiscrezione.

Ballando con le Stelle, Melissa Satta tra i concorrenti?

In giornata tra le tante notizie sui protagonisti dei social e del piccolo schermo, ne abbiamo una fresca fresca che arriva da Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, attualmente impegnata con L’Acchiappatalenti su Rai 1, è già al lavoro per la prossima edizione del dance show del sabato sera.

Secondo i gossip la conduttrice ha già adocchiato i volti che vorrebbe nella sua trasmissione e, tra questi, potrebbe figurare il nome di… Melissa Satta! A lanciare la notizia è stato Davide Maggio sul suo sito:

“DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Milly Carlucci è ad un passo dall’arruolare Melissa Satta per la prossima edizione di Ballando con le Stelle”, si apprende dal portale. Se così fosse, la notizia al momento non è stata confermata, si tratterebbe della prima ex velina a partecipare come concorrente al programma di Rai 1. Elisabetta Canalis, infatti, in passato ha preso parte all’edizione americana del format, “Dancing with the Stars”.

Ora come ora nulla di certo, così come non lo è nemmeno il presunto coinvolgimento di Belen Rodriguez e Nina Moric. Entrambe sono state svelate dal settimanale Oggi come possibili scelte di Milly Carlucci. Anche in questo caso, però, nessuna conferma da parte della conduttrice o delle dirette interessate.

Di solito Ballando con le Stelle ha come data di inizio il mese di ottobre, dunque ci saranno ancora parecchi mesi utili per poter decidere il cast ufficiale. Le indiscrezioni però non sembrano mancare!