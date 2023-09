Spettacolo

Vincenzo Chianese | 11 Settembre 2023

Ballando con le stelle

Paola Perego viene confermata come sesta concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle: l’annuncio

Paola Perego arriva a Ballando con le Stelle

Manca ormai sempre meno al ritorno ufficiale di Ballando con le Stelle. La nuova edizione dell’amato e seguito programma di Milly Carlucci infatti debutterà su Rai 1 sabato 21 ottobre, e già in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà. Tante, in queste settimane, sono state le indiscrezioni circa il presunto cast di concorrenti. Tuttavia solo negli ultimi giorni gli account ufficiali della trasmissione stanno iniziando ad annunciare i personaggi che quest’anno prenderanno parte al talent show. Fino a questo momento sono stati 5 i protagonisti confermati: Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Rosanna Lambertucci e Carlotta Mantovan. A sorpresa però poco fa è arrivato l’annuncio che tutti stavamo aspettando.

Con un post sui social, i canali del programma hanno rivelato che Paola Perego è la sesta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Già da qualche settimana, come sappiamo, il nome della conduttrice stava facendo il giro del web e adesso è finalmente arrivata la conferma. Paola così per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova esperienza, e di certo ne vedremo di belle. La Perego intanto, con un simpatico filmato, ha anche commentato la partecipazione al talent. La presentatrice, mostrandosi sul divano mentre mangia pop corn, ha affermato:

“Sì, così mi preparo per Ballando. Mi sono vestita da ballerina, c’è tempo ancora. È la 16esima volta che guardo Flash Dance, alla 20esima, per osmosi, vedi che so ballare”.

Un nuovo svelamento: è @peregopaola la 6^ concorrente di #BallandoConLeStelle 2023. Si può imparare a ballare dal divano di casa? Paola scommette di sì!@milly_carlucci pic.twitter.com/MHqugbHzOg — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 11, 2023

Tutto è dunque ufficiale: Paola Perego sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. I fan del programma intanto attendono con ansia di scoprire chi altro farà parte del cast quest’anno, e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Appuntamento a sabato 21 ottobre, per la prima puntata del talent show di Milly Carlucci.