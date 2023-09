Spettacolo

Vincenzo Chianese | 11 Settembre 2023

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano insieme a Milano

Mancano ormai pochi giorni alla partenza ufficiale di Amici 23 e finalmente a breve sapremo da chi sarà composta la nuova classe del talent show di Maria De Filippi. In questi giorni nel mentre è stato confermato il cast di professori. A tornare per il canto saranno infatti Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che dopo un anno di assenza è pronta a tornare al suo posto. Per il ballo invece troveremo nuovamente Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Grande attesa dunque per il ritorno del fortunato programma, che anche stavolta non deluderà le aspettative del pubblico. Nel mentre però in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Prima di tornare ad Amici, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sono ritrovate per un evento a Milano. Le due maestre infatti sono state invitate da Roberto Bolle a partecipare al suo Dance Talk, la festa della danza che si è svolta da 7 al 10 settembre. Lorella e Alessandra così hanno trascorso un pomeriggio a parlare di come la danza si è evoluta negli anni anni, e a prendere parte all’evento sono state centinaia di persone. In seguito la Cuccarini e la Celentano si sono anche mostrate insieme sui social con Roberto Bolle, e proprio la maestra di canto ha affermato:

“Grazie Roberto per avermi invitata al “Dance Talk”, ieri a Milano. Bellissimo parlare dell’evoluzione della danza nei media e vedere tanti giovani ispirati.

Sul palco con Alessandra Celentano, Oriella Dorella, Ramon, Lorenzo Brock (Lorenzo Azzolini) e Massimo Bernardini”.

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano intanto si preparano per affrontare il nuovo anno scolastico ad Amici, e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. Appuntamento con la prima puntata del talent show a domenica 24 settembre.