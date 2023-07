NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Ballando con le stelle

I rumor su Simona Ventura e Paola Perego

In questi giorni il nome di Simona Ventura sta facendo discutere il web. A sorpresa infatti Dagospia ha annunciato che l’amata conduttrice potrebbe far parte del cast di concorrenti di Ballando con le Stelle. Come è noto, la nuova edizione del talent show di Milly Carlucci debutterà su Rai 1 in autunno, e tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà. Nelle ultime settimane nel mentre si è parlato anche di un presunto cambio di giuria, che tuttavia a oggi non è ancora stato confermato. Numerose anche le indiscrezioni circa il presunto cast, ma anche in questo caso nessuna notizia è giunta da parte dei canali ufficiali della trasmissione.

Poco fa però TvBlog ha sganciato la bomba. Stando a quanto rivela il noto portale, sembrerebbe che a partecipare in gara a Ballando con le Stelle potrebbe essere non solo Simona Ventura, ma anche la sua collega e amica Paola Perego. Le due conduttrici, che lavorano fianco a fianco in Citofonare Rai 2, sarebbero dunque in trattative per entare a far parte del cast di Ballando, e in merito si legge:

“TvBlog aggiunge una ghiotta anticipazione rispetto al cast di concorrenti. Si profila infatti all’orizzonte ottobrino di Rai 1 una accoppiata davvero clamorosa. Nel cast di Ballando con le stelle potrebbero arrivare in gara le due regine del mezzogiorno di Rai 2. Parliamo naturalmente di Simona Ventura (nome spifferato singolarmente da Dagospia) e Paola Perego direttamente da Citofonare Rai 2. Come novelle Thelma e Louise del ballo, potrebbero calcare le tavole del palco dell’auditorium del foro italico in Roma su Rai 1”.

Senza dubbio se le trattative andassero a buon fine, si tratterebbe di un vero colpaccio per Milly Carlucci. Nel mentre sempre TvBlog fa sapere che oltre a Simona Ventura e Paola Perego, anche Teo Mammucari potrebbe far parte del cast di concorrenti di Ballando con le Stelle. Il conduttore dunque non farebbe parte della giuria, come si era precedentemente mormorato, ma potrebbe diventare un concorrente a tutti gli effetti. Vi invitiamo tuttavia a prendere come sempre i rumor con le pinze, in attesa di news ufficiali.