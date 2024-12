Oggi nel corso della nuova diretta de La Volta Buona Ivan Zazzaroni ha rivelato perché Milly Carlucci non cambia mai la giuria di Ballando con le Stelle.

Il retroscena sulla giuria di Ballando con le Stelle

Manca ormai solamente una settimana alla finale di questa edizione di Ballando con le Stelle, che quest’anno ha ottenuto un successo incredibile. Settimana dopo settimana infatti il talent show di Milly Carlucci ha tenuto compagnia a milioni di spettatori, confermandosi ancora una volta come uno dei prodotti di punta di Rai 1. Domani sera nel mentre andrà in onda la semifinale, durante la quale non mancheranno le emozioni. Nel corso della diretta infatti scopriremo chi saranno i finalisti e chi invece dovrà lasciare la trasmissione a un passo dal traguardo. Ma non solo.

Sempre domani infatti sapremo finalmente quale sarà il destino di Guillermo Mariotto. Da giorni infatti si parla di un possibile allontanamento dello stilista a seguito di quanto accaduto. Tuttavia Milly Carlucci ha annunciato che solo a inizio puntata scopriremo cosa succederà.

In attesa di conferme, in queste ore è stato rivelato un retroscena che non è passato inosservato. Vi siete mai chiesti perché in tutti questi anni Milly Carlucci non ha mai cambiato la giuria di Ballando con le Stelle? Adesso a svelarlo è stato nientemeno che Ivan Zazzaroni. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il giornalista ha affermato che la conduttrice è molto scaramantica e per questo motivo ha sempre riconfermato, edizione dopo edizione, i 5 giudici.

Il pubblico intanto attende con ansia la messa in onda della semifinale per scoprire come terminerà il caso Guillermo Mariotto. Lo stilista tornerà a ricoprire il suo ruolo o invece dirà definitivamente addio al talent show? Lo scopriremo domani sera in diretta. Appuntamento su Rai 1, come sempre alle 20.35 circa.