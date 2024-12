A seguito di quanto accaduto negli ultimi giorni, Guillermo Mariotto ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram. A oggi infatti la pagina del giudice di Ballando con le Stelle è sparita.

Guillermo Mariotto sparisce da Instagram

Sono ormai giorni che si parla del caso Guillermo Mariotto. Due settimane fa infatti, nel corso della diretta di Ballando con le Stelle, il giudice del talent show di Milly Carlucci ha improvvisamente lasciato lo studio, sparendo nel nulla e non facendo più ritorno in trasmissione. Alcune ore dopo lo stilista ha spiegato il perché del suo gesto ma in rete è scoppiato il caos. Le malelingue hanno infatti iniziato a parlare di un possibile allontanamento di Mariotto e in molti si sono chiesti cosa accadrà per le ultime due puntate del talent.

Stando a quanto è emerso, i vertici Rai e la produzione starebbero valutando il da farsi e nelle prossime ore arriverà una decisione definitiva. Nel mentre si è anche menzionata la possibilità di vedere Alberto Matano al posto dello stilista in giuria. Tuttavia a oggi le indiscrezioni non hanno trovato conferma. La stessa Milly Carlucci poche ore fa, in collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona, ha svelato che solo domani sera scopriremo quale sarà il destino del giudice. In attesa di sapere cosa accadrà però in queste ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto preoccupare i fan.

A seguito delle polemiche infatti Guillermo Mariotto ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram. La pagina del giudice di Ballando con le Stelle è infatti sparita nel nulla e attualmente non sembrerebbe essere più attiva. Non è da escludere dunque che lo stilista, dopo il caos mediatico che lo ha travolto, abbia deciso di allontanarsi momentaneamente dal social.

Domani sera intanto, nel corso della semifinale di Ballando, sapremo cosa succederà e se Mariotto tornerà dietro il bancone dei giudici.