Il papà di Francesco Oppini al GF Vip 7?

In queste ultime ore pare che oltre al nome di Carolina Marconi si stia diffondendo anche quello del padre di un ex gieffino. Il vippone ha preso parte alla quinta edizione e ha stretto una profonda amicizia con Tommaso Zorzi. Ovviamente stiamo parlando di Francesco Oppini. A rivelare la possibile presenza di Franco Oppini al GF vip 7, come riporta anche il sito Isa e Chia, è stato il portale Igossip.it: “Il conduttore Alfonso Signorini e gli altri autori del famoso e popolare reality show di Canale 5 vogliono il papà vip di Francesco Oppini nella Casa più spiata e famosa d’Italia“.

La sua partecipazione sembrerebbe ormai certa, ma a smentirla ci ha pensato la moglie Ada Alberti:

Poche ore dopo aver lanciato lo scoop sui nostri canali social ,la moglie di Franco Oppini, l’astrologa Ada Alberti che conduce l’oroscopo a Mattino Cinque e Pomeriggio 5, ha smentito la sua partecipazione. “Ha ricevuto la proposta, ma non ha accettato”. Francesco Oppini ha risposto alle domande dei fan sull’ingresso di suo padre nella Casa del GF Vip 7 con un “no”. Com andrà a finire? Alfonso Signorini riuscirà a fargli cambiare idea? I fan del GF Vip sperano in un ripensamento di Franco Oppini.

Cosa accadrà, al momento, non possiamo saperlo. Franco Oppini potrebbe comunque decidere di prendere parte alla prossima edizione del reality. Il tempo per cambiare idea c’è ancora. Staremo a vedere. La trasmissione avrà inizio il 19 settembre 2022 su Canale 5. Le opinioniste saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Il primo concorrente ufficiale, invece, è Giovanni Ciacci. Per il momento non conosciamo gli altri vipponi nonostante i diversi indizi che ha rilasciato il conduttore stesso nel corso di queste settimane. Rimanete con noi per non perdervi tante altre news sul GF Vip 7 e non soltanto.

