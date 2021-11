1 Tutto su Ballando con le Stelle

Consueto appuntamento del sabato sera di Rai 1, Ballando con le Stelle di Milly Carlucci anche quest’anno sta tenendo i telespettatori incollati alla TV.

La trasmissione, come dicevamo, porta con sé tantissimi segreti che gli autori hanno deciso di svelare in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Andiamo a vedere quali, partendo proprio dai giudici…

Dal bancone dei giudici al perché Zazzaroni sta in piedi

Ivan Zazzaroni tra i giudici di Ballando

Partiamo dalle curiosità sui giudici. Qualcuno si chiede cosa nascondono dietro al bancone. Pare sia presente l’elenco dei concorrenti dei vadi balli, oltre a dei fogli e delle penne per prendere appunti. Nella tazza che vediamo posata sul bancone, invece, c’è dell’acqua.

I giudici hanno con sé anche il telefono che tengono accesso. Spesso vanno sui social per commentare la puntata. Milly invece da dove segue la puntata? Semplicemente seduta in uno sgabello accanto alla giuria.

Altra cosa che si chiede il pubblico di Ballando con le stelle è perché Ivan Zazzaroni sta in piedi. Oltre al fatto che per lui gli sgabelli sono scomodi e sta tutto il giorno seduto in redazione, lo fa per scaramanzia: pare che gli ascolti da quel momento vanno meglio!

Un’ultima curiosità sui giudici: loro sanno cosa balleranno le coppie ancor prima di scendere in pista.