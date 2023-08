Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli smentisce la sua presenza: “Nessun provino per ballare”

NEWS

Debora Parigi | 2 Agosto 2023

Ballando con le stelle

Arriva la prima smentita sui vip che avrebbero sostenuto il provino per Ballando con le stelle

Uno dei programmi molto attesi per la prossima stagione televisiva Rai è Ballando con le stelle. Dopo le tante polemiche della scorsa edizione, Milly Carlucci è al lavoro per il nuovo cast e quindi per scegliere i vip che saranno in gara.

A tal proposito, proprio oggi è stata resa nota una lista di personaggi famosi che secondo i rumor avrebbero sostenuto appunto il provino per poter prendere parte al programma. TvBlog ha fatto tantissimi nomi e tra questi c’è anche quello di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis non è stata riconfermata per la prossima edizione del Grande Fratello in veste di opinionista. Al momento lei sta facendo il suo solito lavoro, cioè quello di produttrice dei programmi dell’ex marito. Quindi la sua presenza nel talent dei vip poteva essere probabile.

Ma proprio poco dopo l’uscita di questa notizia, Sonia Bruganelli è intervenuta. Ha infatti condiviso nelle sue storie un articolo che riportava questa lista di possibili concorrenti e ha scritto: “Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare”. Insomma, l’ex opinionista del GF ha smentito di aver fatto il provino. Ma chissà che comunque non possa finire nel cast?

Intanto ci sono tantissimi altri nomi di vip provinati. Da tempo si mormora Teo Mammucari, Simona Ventura e Paola Perego, oltre a Giovanni Terzi, compagno della Ventura. E adesso spuntano anche i nomi di Wanda Nara, Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano Carrara, Bobby Solo, Leo Gassmann, Francesca Barra. Ma la lista è lunghissima e si parla anche di Michele Placido, Antonio Mezzancella, Francesca Alotta, Maurizio Micheli. E ancora Edwige Fenech, Rosanna Lambertucci, Dan Peterson, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari, direttamente da Mare Fuori. Infine si vocifera anche di Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcell Jacobs, Nicole Daza e Fabio Cannavaro.

Magari tra tutti questi nomi c’è davvero qualcuno che vedremo sulla pista nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Ma ci sta che altri di loro Milly Carlucci riesca ad averli come “ballerini per una sera”.