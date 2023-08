NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

Il gossip su Tomaso Trussardi e Dayane Mello

È trascorso un anno e mezzo da quando Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Da quel momento l’imprenditore e la conduttrice hanno voltato pagina, pur restando in ottimi rapporti. Col passare del tempo a Tomaso sono stati attribuiti diversi flirt, nessuno dei quali tuttavia è stato confermato. In queste ore però un nuovo gossip ha riportato Trussardi al centro dell’attenzione mediatica, a causa di una foto in compagnia di una discussa ex Vippona. Di chi parliamo? Nientemeno che di Dayane Mello. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa starebbe accadendo.

Tutto è iniziato quando i due hanno preso parte all’evento “Premio Moda Città dei Templi Edizione VII”, che si è tenuto a Paestum. Mentre la modella ha partecipato alla serata in qualità di madrina, l’imprenditore ha ritirato un premio per il suo ruolo manageriale nella casa di moda di famiglia.

Dopo l’evento però, come fa notare TgCom24, i due sono stati fotografati insieme, e a quel punto le immagini (che potete vedere QUI) hanno scatenato il gossip. Ma perché i più maliziosi del web hanno immediatamente parlato di un presunto flirt tra Tomaso Trussardi e Dayane Mello? Scopriamolo. A destare sospetto è stato uno degli scatti, in cui si vede l’ex Vippona tenere in braccio Odino, il cane dell’imprenditore. Ma non solo. In una seconda foto vediamo Tomaso prendere giocosamente in braccio Dayane nel backstage, e a quel punto sono partite le insinuazioni.

Precisiamo naturalmente che queste due immagini non proverebbero in alcun modo un coinvolgimento sentimentale tra Trussardi e la Mello. Al momento infatti a parlare di un presunto flirt sono solo ed esclusivamente alcuni utenti sul web, che hanno volato troppo con la fantasia. Sia Tomaso che Dayane infatti si professano ancora single, e pare che a oggi non ci sia nessun partner al loro fianco.