Secondo gli ultimi aggiornamenti emersi, anche Alan Friedman sarebbe in lizza per far parte del cast di Ballando con le Stelle

Continuano le indiscrezioni circa il nuovo cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Stando agli ultimi pettegolezzi, il noto giornalista e scrittore statunitense Alan Friedman sarebbe in trattative per far parte dei concorrenti.

Alan Friedman verso Ballando con le Stelle

Si scaldano i motori della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per la prima volta nella storia del programma, la Rai ha deciso di allungare il fortunato talent show di Milly Carlucci che così debutterà sul primo canale a partire da fine settembre. In queste settimane nel mentre non mancano in rete numerose indiscrezioni circa il cast di concorrenti, che sta iniziando a prendere forma. Attualmente infatti gli autori, insieme alla conduttrice, sono alla ricerca di nuovi ballerini che si metteranno alla prova con questa esperienza. Attualmente però ancora nessuna conferma è giunta in merito e solo nelle settimane a venire avremo notizie certe.

In queste ore nel mentre una nuova voce di corridoio sta facendo il giro del web e ha già attirato l’attenzione. Stando a quanto riporta Dagospia, pare che Alan Friedman sia in trattative per far parte dei concorrenti della prossima edizione del talent show. Attualmente, come si legge, l’accordo con il giornalista e scrittore statunitense non sarebbe ancora stato chiuso e non sappiamo dunque se entrerà a far parte ufficialmente del cast.

Qualche giorno fa nel mentre si è anche mormorato che Milly Carlucci abbia messo gli occhi su Furkan Palali, protagonista della soap turca Terra Amara. L’attore che dà il volto al personaggio di Fikret potrebbe dunque entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle e di certo in molti si chiedono se le trattative andranno a buon fine.

Nelle prossime settimane intanto i canali ufficiali del programma inizieranno a svelare i concorrenti ufficiali della nova edizione e di certo ne vedremo di belle.