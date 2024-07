Stando alle ultime indiscrezioni emerse, pare che Milly Carlucci abbia puntato gli occhi su Furkan Palali di Terra Amara. L’attore dunque potrebbe far parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza a settembre su Rai 1.

Le nuove indiscrezioni sul cast di Ballando con le Stelle

Mancano più di due mesi alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma ormai la grande macchina del talent show si è già messa in movimento. Come sappiamo quest’anno, per la prima volta, la Rai ha deciso di prolungare il fortunato programma del primo canale condotto da Milly Carlucci. Per l’occasione dunque la trasmissione partirà ufficialmente a fine settembre e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste settimane gli autori sono alla ricerca del cast perfetto e ovviamente sul web non mancano le indiscrezioni. Si mormora infatti che a prendere parte al talent show possano essere nomi del calibro di Nina Zilli, Federica Pellegrini e non solo. Nelle ultime ore è anche spuntato il nome di Sonia Bruganelli, che potrebbe mettersi alla prova con questa nuova esperienza.

Poco fa come se non bastasse è emersa una nuova indiscrezione, che sta già facendo discutere i social. Stando a quanto rivela Davide Maggio infatti, pare che Milly Carlucci abbia puntato gli occhi anche su Furkan Palali, protagonista della soap turca Terra Amara. L’attore, che dà il volto al personaggio di Fikret, dovrebbe dunque entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle e di certo non mancheranno le emozioni.

Attualmente però da parte dei canali ufficiali del talent show non è ancora giunta nessuna conferma in merito ai prossimi concorrenti. Nelle prossime settimane tuttavia arriveranno i primi annunci e finalmente sapremo chi farà parte del cast di questa nuova attesissima edizione.