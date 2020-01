Barbara Alberti chi è: età, libri, figli, carriera e Grande Fratello Vip

Tutto ciò che dovete sapere su Barbara Alberti, concorrente del Grande Fratello Vip: età, carriera, vita privata, figli e dove seguirla su Instagram.

Barbara Alberti: età e vita privata

Barbara Alberti è nata a Umbertide, in provincia di Perugia, l’11 aprile del 1943. Ha dunque 76 anni d’età. Barbara è una scrittrice, drammaturga, giornalista e conduttrice radiofonica. Da giovanissima si è trasferita a Roma, città che comunque considera brutta e ostile. Fin da piccola Barbara Alberti mostra una grande passione per la scrittura. Odia la chirurgia estetica e le persone che vogliono ostinatamente eliminare i segni della vecchiaia. Recentemente ha dichiarato:

“È brutto quando le donne vogliono fermare il tempo. Diventano mausolei, la natura è più dinamica”

Barbara è stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani. Dal loro matrimonio sono nati i figli Malcolm, giornalista, e Gloria Samuela. Tiene particolarmente ai suoi capelli, che non ha mai tinto, acconciandoli in maniera stravagante.

Carriera

Si è laureata in Filosofia a Roma, dove vive tuttora. Nella sua carriera come scrittrice, tesa a combattere un’immagine perdente del sesso femminile, si affiancano molte produzioni. Dal 1976 al 1994, infatti, produce parecchie opere letterarie.

Dal 1983 al 1998 Barbara ha tenuto la rubrica “Parliamo d’amore” sul settimanale Amica. Il 21 gennaio 1988 è diventata giornalista pubblicista. Dal 2009 gestisce una rubrica settimanale (La posta di Barbara Alberti) su Il Fatto Quotidiano. Attualmente tiene anche una rubrica di corrispondenza coi lettori sul settimanale Gioia.

Barbara Alberti ha partecipato come opinionista a diversi talk show televisivi, da Pomeriggio 5 a L’Italia sul 2, fino ai programmi Piero Chiambretti. Fino al 2013 ha condotto La guardiana del faro, un programma settimanale in onda la domenica mattina dalle 9 alle 10 su Radio 24.

Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Masterchef, venendo eliminata nella seconda puntata.

Barbara Alberti chi è: Grande Fratello Vip

Barbara è stata tra le ultime concorrenti ad essere annunciata per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Poco prima di partire per questa nuova avventura, la scrittrice ha rivelato a Tv, Sorrisi e Canzoni:

“Mi spaventa la probabilità di dare di matto e non piacermi. Ho la fortuna di avere una visione comica delle cose. Credo che di me gli altri apprezzeranno la spensieratezza.”

Sicuramente Barbara Alberti è un personaggio di spicco e di punta, riuscirà però a superare la sua “paura” di non mantenere la calma? Non ci resta che seguire il Grande Fratello Vip per scoprirlo.

Profili social

Barbara non ha profili social: non ha un account Instagram e il suo profilo Twitter (@laveraalberti), poco utilizzato, non viene più aggiornato dal 2015.

Su Facebook ha una fanpage, chiamata semplicemente Barbara Alberti, che aggiorna i seguaci della giornalista sui suoi eventi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.