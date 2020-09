1 Niente più Uomini e donne, almeno per il momento, per Barbara De Santi. La conferma arriva dall’ex dama e anche da Pamela Perricciolo.

Partita col botto la nuova stagione di Uomini e donne che vede il Trono Over e il Trono Classico insieme. Siamo ancora alla prima registrazione e per quanto riguarda l’Over la situazione si è già bella calda. E proprio su questo trono i più attenti avranno notato che ci sono tanti nuovi volti, ma anche alcuni noti. E soprattutto che ne manca uno decisamente iconico. Stiamo parlando di Barbara De Santi che ha quanto pare ha lasciato Uomnini e donne.

Nel parterre non è presente e anche le anticipazioni delle prime tre registrazioni rifericono che di lei non c’è nemmeno l’ombra. Quindi dopo la seconda esperienza nel programma ha deciso di non riprovare a trovare l’amore in TV. E la conferma di questo arriva dalla stessa Barbara che proprio ieri ha scritto un post sul suo profilo Instagram.

Si chiude una porta e si apre un portone

Cosa intende Barbara De Santi con la sua frase? A quanto pare c’è qualcosa di grosso in ballo, perché tra i commenti è intervenuta anche Pamela Perricciolo, l’ex manager di Pamela Prati e al centro della polemica per il Prati-gate.

