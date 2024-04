Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Prima coppia a L’Isola dei Famosi? Durante i vari daytime in tanti si sono accorti di una certa vicinanza tra due naufraghi, che sembrano trascorrere parecchio tempo insieme. Un qualcosa, peraltro, che già Sonia Bruganelli aveva fatto notare in puntata durante una serie di osservazioni.

Isola dei Famosi: è nata la prima coppia?

Tante notizie arrivano non solo dalla scuola di Amici 23 o da Verissimo con i suoi ospiti, ma anche da L’Isola dei Famosi. Il reality show dal suo avvio l’8 aprile fino a oggi sta facendo molto parlare. Non solo a causa delle dinamiche che ne sono nate, ma anche per via di un infortunio, di un’espulsione e alcuni ritiri. A quanto pare però potrebbe esserci spazio anche per l’amore.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Isola: che fine ha fatto Daniele?, nuove punizioni, liti e la nascita di una prima coppia

Stando a quanto emerso dai vari daytime de L’Isola dei Famosi potrebbe essere nata infatti la prima coppia di questa edizione. Tra due naufraghi sembra sia nata una certa simpatia e specialmente negli ultimi giorni sono parecchio vicini. I loro compagni li hanno persino pizzicati a flirtare sotto al cielo stellato. Ma a chi facciamo riferimento?

I due indiziati speciali de L’Isola dei Famosi sono Artur Dainese e Khady Gueye. Mentre ascoltavano Joe Bastianich suonare e cantare con la sua inseparabile chitarra, i due si sono sdraiati l’uno accanto all’altro per osservare le stelle.

Proprio in questi giorni peraltro hanno anche disturbato Valentina Vezzali e Alvina Verecondi Scortecci intente a riposare. Entrambe infatti si sono sentite in dovere di riprendere i due compagni de L’Isola dei Famosi, per poi invitarli ad andare altrove.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, chi è il preferito della 3^ settimana

Sonia Bruganelli l’aveva previsto

C’è da dire però che alcuni attenti osservatori già avevano capito da un po’ che tra i due ci fosse una particolare simpatia. Anche Sonia Bruganelli durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi aveva notato una certa vicinanza tra i due.

Con un’analisi attenta e precisa l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha spiegato come, secondo il suo parere, Artur Dainese sia arrivato con il ruolo di “bastian contrario su tutto”. Poco dopo, dato che questa strategia non avrebbe funzionato, pare abbia provato ad avvicinarsi ai leader della settimana, ma anche questo tentativo secondo la Bruganelli sarebbe fallito:

“Adesso ha cambiato nuovamente linea e cerca la relazione con Khady. Sì dai si sta avvicinando a Khady in maniera palese“.

Questa sera ricordiamo che torna una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e sicuramente Vladimir Luxuria indagherà per scoprire come stanno realmente le cose tra Artur e Khady. Sarà nata o no la prima coppia in Honduras?