Barbara d’Urso e Belen verso NOVE come Amadeus: le ultime dal telemercato

Nicolò Figini | 17 Aprile 2024

Stando alle più recenti indiscrezioni sembrerebbe che anche Belen Rodriguez e Barbara d’Urso potrebbero spostarsi sul NOVE. Ecco tutto quello che sappiamo.

Barbara d’Urso e Belen sul NOVE?

Barbara d’Urso e Belen Rodriguez potrebbero davvero approdare sul canale NOVE? Parliamone partendo da ciò che accaduto nelle ultime settimane. Come ben sappiamo Amadeus ha reso ufficiale il suo addio alla Rai con video pubblicato sui propri spazi social e a questo è seguito un comunicato da parte dell’azienda per ringraziarlo degli anni passati a lavorare insieme.

Di lì a poco sono apparsi anche altri nomi di presunti conduttori che potrebbero abbandonare il loro posto per trasferirsi sul NOVE. Stiamo parlando di Federica Sciarelli, che su Rai 3 è alla guida di Chi l’ha visto, Francesca Fagnani, volto amatissimo di Belve, e Sigfrido Ranucci, presentatore di Report.

Cosa ci sia di vero al momento non lo possiamo ancora sapere, ma a tutto ciò si aggiungono nuovi rumor. Questa volta si parla di due conduttrici che dà un po’ di tempo, dopo essere state lasciate andare da Mediaset, non si sono quasi più viste in televisione: Belen Rodriguez e Barbara d’Urso.

La Stampa rivela l’indiscrezione secondo la quale Discovery avrebbe l’intenzione di assumere entrambe le conduttrici. Pare, inoltre, che Belen abbia anche rifiutato una proposta da parte della Rai, ma anche in questo caso si tratta solo di voci di corridoio:

“Da più parti indicata come concorrente di Ballando con le Stelle, la showgirl argentina avrebbe preferito un’offerta di Nove che al tempo stesso corteggia Barbara d’Urso”.

Alla rosa di coloro che potrebbero approdare sul NOVE ci sarebbe anche Fiorello, ma nessuno di loro ha confermato o smentito i rumor per adesso. Tutto quello che possiamo fare è aspettare con pazienza e scoprire solo dopo l’estate se e dove rivedremo tutti loro in TV.