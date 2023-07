Emanuel Lo e Raimondo Todaro rompono il silenzio sulla presunta lite

NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Luglio 2023

Amici 22

Parlano Emanuel Lo e Raimondo Todaro

In questi giorni si è parlato di una presunta lite che ci sarebbe stata ad Amici di Maria De Filippi tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, sul quale si legge: “C’è stato uno scazzo ad Amici tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo di cui non si è parlato: il primo non sopportava l’attenzione riservata al collega che con i balletti sexy con Lorella Cuccarini ha stregato i telespettatori. Ma, dopo aver lasciato Amici, tornerà davvero a Ballando con le Stelle dopo aver sbattuto la porta in faccia a Milly Carlucci?”.

Nelle ultime ore però a rompere il silenzio su questa presunta lite sono stati proprio Emanuel e Raimondo. Andiamo a scoprire cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Lo ha postato sui social alcuni scatti della sua vacanza insieme a Giorgia. A quel punto Todaro ha commentato le immagini affermando: “Abbono”. Immediata la replica di Emanuel, che con ironia ha aggiunto: “Ma non avevamo litigato?”.

Pare dunque che Emanuel Lo e Raimondo Todaro abbiano ufficialmente smentito le voci sulla loro presunta lite, facendo intendere di essere ancora in ottimi rapporti. Nel mentre il marito di Francesca Tocca di recente, nel corso di un’intervista, ha parlato della possibilità di tornare ad Amici a settembre, smentendo ufficialmente il ritorno a Ballando con le Stelle. Queste le dichiarazioni di Raimondo:

“Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”.