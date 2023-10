NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

Nuovo progetto per Barbara d’Urso

Il prossimo dicembre, come ormai tutti sappiamo, il contratto di Barbara d’Urso con Mediaset volgerà a termine, e per la conduttrice si apriranno nuove porte. In queste settimane dunque la stacanovista presentatrice sta iniziando a preparare i suoi prossimi progetti, e di certo le aspettative non verranno deluse. Attualmente Barbara si trova a Londra, ma a breve farà ritorno in Italia, dove ad attenderla c’è lo spettacolo teatrale Taxi a due piazze, che già qualche mese fa l’ha portata in giro in diverse città italiane. Nelle ultime ore intanto è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Secondo il settimanale Di Più infatti, la d’Urso dopo l’addio a Mediaset potrebbe sbarcare su Netflix, con una serie internazionale che la vedrà protagonista. Questo quanto si legge in merito:

“Barbara si prepara a una nuova sfida professionale non come conduttrice ma come attrice. Infatti ha raggiunto un accordo con Netflix, la piattaforma statunitense che distribuisce film e serie TV nel mondo. Ma non può parlare della sua grande occasione ancora poiché è sotto contratto con Mediaset fino a dicembre e per la segretezza che gli americani richiedono per questi progetti. […] Si tratta di una serie internazionale e Barbara sarà una delle attrici protagoniste. Le riprese sono previste per l’inizio dell’anno prossimo quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale con Mediaset”.

Sempre secondo il settimanale, Barbara d’Urso dunque al momento si troverebbe a Londra (dove sta seguendo un corso) proprio per migliorare la lingua. La conduttrice infatti, stando a quanto rivela la fonte alla rivista, avrebbe già una buona padronanza dell’inglese, ma è tornata a studiarlo per migliorarsi e per rendere “i dialoghi più fluenti durante le riprese”.

Attualmente Barbara non ha ancora confermato questi ultimi gossip. Tuttavia nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più. Alla d’Urso nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo.