Chi è Manu di Temptation Island 2023? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 30 Luglio 2023

Chi è

Manu, il cui nome completo è Manuel Marascio, partecipa a Temptation Island 2023 a partire dal 26 giugno con la fidanzata Isabella Recalcati. Vedremo come se a caveranno e se riusciranno a superare i loro problemi di coppia. Per il momento limitiamoci a conoscere meglio il ragazzo.

Chi è Manu

Nome e Cognome: Manuel Marascio

Soprannome: Manu

Data di nascita: Manu è del 1996

Luogo di nascita: Manu è della provincia di Milano

Età: Manu ha 27 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: tramviere

Figli: Manu non ha figli

Tatuaggi: Manu ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @manutess10

Manu età e biografia

Manuel Marascio, detto Manu a Temptation Island 2023, nasce nel 1996. Non sappiamo la sua data di nascita completa ma ha un’età di 27 anni. Non abbiamo idea della sua altezza o del suo peso.

Per il momento non abbiamo informazioni in merito alla famiglia o ai genitori. Di certo non ha figli e ha diversi tatuaggi sul corpo.

Non sappiamo quale sia il suo titolo di studi. Oggi vive a Milano.

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e che lavoro fa…

Vita privata

Della vita privata di Manuel Marascio, detto Manu a Temptation Island, sappiamo che la fidanzata si chiama Isabella Recalcati.

I due stanno insieme dal tre anni e mezzo e lui vorrebbe andare a convivere, ma ci sono alcuni problemi da risolvere.

Non sappiamo di relazioni passate. Proseguiamo con i profili social…

Dove seguire Manu di Temptation Island 2023: Instagram e social

Dove possiamo seguire Manuel Marascio, detto Manu a Temptation Island 2023, sui social?

Così come nel caso di Isabella, anche Manu ha una pagina Facebook dalla quale possiamo estrarre pochissime informazioni.

Il profilo Instagram, fino alla fine del reality, rimarrà privato per evitare che le persone che seguono il programma possano rovinarsi la sorpresa.

Carriera e lavoro

Ma che lavoro fa Manu di Temptation Island 2023? Manuel Marascio lavora come tramviere.

In passato, scopriamo dal suo profilo LinkedIn, ha fatto anche il cameriere a Glasgow.

Successivamente, tornato in Italia, ha lavorato anche al McDonald’s come steward.

Questo argomento è stato affrontato ampiamente nella prima puntata di Temptation Island 2023 perché Manu si sente giudicato dalla fidanzata:

“Non vorrei sentirmi più inferiore a lei. Mi piacerebbe che mi considerasse una persona valida. Faccio tanto per lei. Certi mesi per pagarle le cene sono rimasto senza soldi per diversi giorni.

Dice che a Milano una persona deve guadagnare almeno 6.000 euro al mese. La sua migliore amica ha un attico da un milione di euro. Io non mi posso permettere certe cose”.

Vediamo perché Manuel Marascio ha chiamato Temptation Island 2023…

Manu a Temptation Island 2023

A chiamare Temptation Island 2023 è stato proprio Manu, il quale ha rivelato di amare molto la fidanzata Isabella Recalcati e vorrebbe andare a convivere con lei. Tuttavia ci sono alcuni problemi che non lo fanno stare tranquillo.

A tutto questo Isabella ha risposto come segue all’interno del video di presentazione su Witty:

“Il mio lamentarmi non deriva solo dal nostro mondo diverso o comunque da modi di vivere differenti. Deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti.

Se non fossi innamorata di Manu nulla mi terrebbe legata a lui, perché ci sono tante cose che non vanno”.

Dove si trova il villaggio di Temptation Island e quando è stato girato nel 2023? La location è quella dell’Is Morus Relais e le registrazioni sono avvenute nelle prime settimane di giugno.

Qualcuno si può anche chiedere quanto dura una puntata di Temptation Island 2023 e la risposta è dalle 21:30 all’una del mattino.

Le coppie di Temptation Island 2023

Chi sono le sette coppie che prendono parte a Temptation Island 2023? Ecco la lista:

Al timone del programma di Canale 5 troviamo ancora Filippo Bisciglia. I tentatori e le tentatrice sono poco conosciuti. I volti più noti sono quelli di Davide Schiavon e Andrea Della Cioppa, due ex corteggiatori di Uomini e Donne.

Il percorso di Manu a Temptation Island 2023

Manu inizia il suo percorso a Temptation Island 2023 con la fidanzata Isabella il 26 giugno. Al momento non sappiamo come proseguirà la loro relazione.

1° puntata: Nel corso del primo appuntamento Manu si è lamentato perché sente di essere molto giudicato dalla fidanzata a causa del lavoro che fa.

Isabella, però, ha risposto che non lo critica perché lo disprezza, ma solo perché sa che quello non è il lavoro che gli piace davvero.

Arrabbiata per le parole sentite, poi, ha anche chiesto il falò di confronto immediato.

2° puntata: Usciti insieme dal programma, nella sesta puntata vedremo come vanno le cose tra loro.