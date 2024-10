Barbara d’Urso scende in pista a Ballando con le Stelle e la sua perfetta esibizione conquista il pubblico e il web

Poco fa Barbara d’Urso è finalmente scesa in pista e la sua esibizione ha conquistato il web e il pubblico di Ballando con le Stelle.

L’esibizione di Barbara d’Urso

Finalmente è accaduto: Barbara d’Urso è arrivata a Ballando con le Stelle! Da giorni si attendeva la conduttrice all’interno del talent show di Milly Carlucci e poco fa il grande pubblico è stato accontentato. L’amata presentatrice partenopea ha preso parte al programma nel ruolo di ballerina di una notte e altissime erano le aspettative dei telespettatori, che ovviamente non sono state deluse.

Dopo aver fatto il suo ingresso in studio per salutare il pubblico e la giuria e dopo aver parlato del suo addio a Mediaset, Barbara è finalmente scesa in pista e ha così lasciato tutti a bocca aperta con la sua esibizione. La conduttrice ha infatti preparato una coreografia mozzafiato che ha infiammato il web.

Poco dopo sono arrivati anche i commenti dei giudici, che hanno più che apprezzato la performance di Barbara d’Urso. La presentatrice ha infatti convinto l’intera giuria, portando così a casa ben 49 punti.

Sui social nel mentre gli utenti stanno commentando la bellissima esibizione di Barbara, che senza dubbio farà discutere ancora lungo.