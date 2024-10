Questa sera nel corso della diretta di Ballando con le Stelle sono volate diverse frecciate tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli che non sono passate inosservate.

Barbara d’Urso vs Selvaggia Lucarelli

Questa sera Barbara d’Urso è finalmente arrivata a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte e la sua esibizione ha infiammato il web. Poco dopo così la conduttrice si è sottoposta ai commenti della giuria, che ha speso bellissime parole per la presentatrice e la sua performance. A dire la sua è stata naturalmente anche Selvaggia Lucarelli, che come è ben noto ha diversi trascorsi con la d’Urso e in questi giorni ha più volte detto la sua sul suo arrivo in trasmissione.

Tra le due tuttavia sono volate diverse frecciate che non sono sfuggite al pubblico. Prendendo parola infatti la giornalista ha chiosato: “Barbara da quanto non ci vediamo? Quante querele fa?”. Immediata la replica della d’Urso, che ha aggiunto prontamente: “Quante cose da querelare hai fatto tu? Perché una querela va dopo un insulto. Ma a chi guarda la televisione queste cose non interessano”.

A quel punto Selvaggia Lucarelli ha dato il suo parere sull’esibizione impeccabile di Barbara d’Urso. Tuttavia la giudice non ha perso occasione per lanciare un’altra frecciata e ha così aggiunto: “Lei vuole essere figa sopra ogni cosa”. Anche in questo caso non è tardata la risposta della conduttrice, che con una battuta chiaramente ironica, che ha trovato il consenso di tutto il pubblico, ha affermato: “Io sono figa sopra ogni cosa”.

– Lei vuole essere figa sopra ogni cosa

Infine, dopo aver fatto i complimenti a Barbara per la sua performance, Selvaggia ha sdrammatizzato dichiarando: “Io vorrei che continuassi a ballare, basta che non presenti più”. Tuttavia la d’Urso, facendo intendere che a breve potrebbe tornare in tv, ha concluso dicendo: “Questo non sarà possibile”. La Lucarelli poco dopo ha dato il suo voto e così Barbara ha portato a casa un bel 9, totalizzando 49 punti totali.