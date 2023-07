Novella 2000 Party Night: ecco a chi rivolgersi per un evento

NEWS

Redazione | 2 Luglio 2023

Dallo scorso anno Novella 2000 porta in giro per l’Italia il suo nome in esclusivi Party Night che si tengono nei locali più glamour ed eleganti, attirando un gran numero di ospiti VIP e non solo. In merito a ciò la nostra redazione continua a ricevere diverse segnalazioni per l’organizzazione di promozioni (anche per singoli personaggi) e di eventi asseritamente sponsorizzati o patrocinati da Novella 2000.

Segnaliamo che gli unici soggetti legittimati a organizzare eventi che coinvolgano la testata sono:

il direttore della rivista Roberto Alessi

Katia Dell’Orto , responsabile commerciale della testata

, responsabile commerciale della testata Paolo Chiparo della Star’s Management, che collabora con la testata nell’ambito di serate come Novella 2000 Party Night.

Contatti

Qualunque utilizzo non autorizzato del nome e del marchio Novella 2000 costituisce perciò un illecito, che legittimerà la nostra Società a intraprendere, nei confronti dei responsabili, tutte le opportune iniziative giudiziali sia in sede civile che penale.

Per informazioni su eventi come Novella 2000 Party Night s’invita a telefonare al +39 392 2569014!