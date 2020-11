1 A Domenica Live, Barbara d’Urso scoppia in lacrime per la morte di Stefano D’Orazio: il ricordo della conduttrice per il cantante

Sono passate poche ore da quando abbiamo appreso la tragica notizia della morte di Stefano D’Orazio, da anni uno dei membri storici dei Pooh. Il mondo della musica, e non solo, si è così riunito nel ricordare con affetto e con commozione l’artista, e a rimanere sconvolta dall’accaduto è stata anche Barbara d’Urso. Come in molti sapranno infatti la conduttrice e il musicista erano da anni legati da una profonda amicizia, e poche ore dopo aver appreso della morte di D’Orazio, la presentatrice ha postato sui social un bellissimo messaggio. Queste le sue dichiarazioni:

“IO PER TE ERO “URSUS” E TU PER ME “ORAZIO”. HAI VISTO CRESCERE I MIEI FIGLI. NATALI E NATALI PASSATI INSIEME, E NON SOLO. SEI STATO IL PRIMO A CORRERE A NAPOLI UN ATTIMO DOPO CHE IL MIO PAPÀ MI AVEVA LASCIATO. MI HAI VOLUTO COME TUA TESTIMONE QUANDO HAI SPOSATO TITTI, CHE TI AMA TANTO. ED ORA COME FAREMO? COME? DISPERATA. PUNTO”.

Oggi così nel corso della nuova puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso, insieme a Riccardo Fogli, ospite in studio, ha ricordato Stefano D’Orazio, pronunciando delle sentite parole:

“Giovedì sera ha iniziato ad avere la febbre alta e sua moglie Titti ha chiamato l’ambulanza ed è stato portato in ospedale. Per una settimana, in questo momento maledetto nel quale negli ospedali non si può entrare, Stefano è stato da solo. Venerdì sera Tiziana ci aveva dato una speranza, sembrava che Stefano stesse un po’ meglio, ma poi invece non ce l’ha fatta. Titti mi ha detto ‘se ne è andato senza potermi fare una carezza’”.

Barbara d'Urso in lacrime a Domenica Live, nel ricordare il suo amico Stefano D'Orazio 😢#domenicalive pic.twitter.com/Rsi9xpBZ4B — disagiotv (@disagio_tv) November 8, 2020

A quel punto Barbara d’Urso è scoppiata in lacrime nel ricordare Stefano D’Orazio, e la sua commozione ha a sua volta emozionato tutto il pubblico di Canale 5 il web. Gli utenti così sui social si sono uniti al dolore della conduttrice, e hanno così speso bellissime parole non solo per Barbara, ma anche per D’Orazio. Ancora una volta a lui va il nostro saluto più grande.