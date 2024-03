Barbara d’Urso in Rai, Mara Venier via da Domenica In? La Rai fa chiarezza sugli ultimi rumor

NEWS

Andrea Sanna | 6 Marzo 2024

Barbara d'Urso Mara Venier

Dopo le indiscrezioni sul futuro di Barbara d’Urso in Rai e Mara Venier via da Domenica In, l’azienda ha deciso di fare chiarezza

Tra il futuro di Barbara d’Urso, che tanti hanno accostato alla Rai, e la possibile sostituzione di Mara Venier alla guida di Domenica In, l’azienda ha deciso di intervenire con un comunicato ufficiale e dire la propria riguardo a queste indiscrezioni, considerate delle “fake news”.

La Rai fa chiarezza su Barbara d’Urso e Mara Venier

Da quando Barbara d’Urso non fa più parte di Mediaset, si è parlato tanto del suo futuro e, spesso e volentieri, è stata accostata alla Rai. Specie dopo l’ultima intervista concessa a Mara Venier a Domenica In.

E a proposito della Venier, si è detto anche che la conduttrice presto lascerà Domenica In per lasciare spazio a Massimo Giletti. Ma sarà davvero così? La Rai ha rilasciato un comunicato in queste ore dove ha smentito categoricamente entrambe le indiscrezioni.

Dato che i rumor sono stati sempre più fitti e insistenti nelle ultime settimane, la Rai ha pensato bene di spiegare come stanno realmente le cose. Con una nota ufficiale piuttosto categorica ha chiuso ad entrambe le eventualità. Questo quanto si apprende:

“Continuano a rimbalzare ormai con una certa frequenza notizie false sulle conduzioni delle prossime trasmissioni Rai. Dopo aver smentito il ritorno di Barbara D’Urso nei prossimi palinsesti aziendali, adesso leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di ogni fondamento. Mara Venier continuerà ancora con la sua ‘Domenica In’”.

Ancora una volta dunque la Rai ha fatto presente che al momento non c’è nulla di vero rispetto a quanto si dice in giro. Sia che si tratti di Barbara d’Urso, sia che si parli di Mara Venier. Per quanto si comprenda la grande curiosità da parte del pubblico su quello che accadrà a oggi la rete ha voluto fare un appunto con il comunicato sopra riportato.

Basterà la nota ufficiale della Rai a scacciare via i pettegolezzi?