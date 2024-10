Osservando meglio il grafico degli ascolti TV di ieri sera, 5 ottobre 2024, il momento di Barbara d’Urso ha Ballando con le stelle ha battuto Tu si que vales. Ecco tutti i dati.

Barbara d’Urso supera Tu si que vales

Ieri sera Barbara d’Urso è stata protagonista di un parte abbondante di Ballando con le stelle, essendo un’occasione speciale infatti ha aperto la puntata insieme alla collega. Durante il suo video di presentazione abbiamo poi sentito che cosa pensa ancora oggi del suo addio a Mediaset e non sono mancate frecciatine con Selvaggia Lucarelli.

Per quanto riguarda gli ascolti TV, invece, pare che Tu si que vales abbia vinto la sfida. Tuttavia alcuni siti e profili Twitter, come TV Blog e Cinguetterai, hanno fatto notare che in alcuni momenti precisi la situazione è stata ben diversa. La d’Urso si è esibita in pista nel programma di Milly Carlucci intorno alle 23:47 circa e fino a mezzanotte la curva blu, che potete vedere qui sotto, è stata al di sopra di quella gialla.

TVBlog afferma, inoltre, che c’è stato un testa a testa tra Rai e Mediaset in seconda serata (25%/30% di share). Tu si que vales ha poi superato il programma concorrente a partire dalla mezzanotte fino all’una di notte. Fatto sta che sembrerebbe proprio che il momento di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle abbia davvero incuriosito il pubblico, che avrebbe premiato la ‘ballerina per una notte’ in questo modo.

La curva Rai (blu) nel momento di Barbara d’Urso

E voi l’avete vista la sua esibizione? Adesso non ci resta che capire dove troveremo la d’Urso nel prossimo futuro in televisione. Lei stessa ha affermato che il suo allontanamento dalla TV è momentaneo e per tale ragione c’è grande curiosità su ciò che accadrà. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.