C’era grande attesa per la puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle, che ha visto l’arrivo in studio di Barbara d’Urso. Tuttavia il talent show di Milly Carlucci ha perso la gara di ascolti. A vincere la serata è stato infatti Tú Sí Que Vales.

Tú Sí Que Vales vince su Ballando con le Stelle

Grandi emozioni ieri sera in tv. A darsi battaglia, come ogni sabato sera, sono stati infatti due dei programmi più amati dagli italiani: Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales. In particolare questa settimana la sfida tra le due trasmissioni era attesissima. Il motivo? L’arrivo di Barbara d’Urso all’interno del talent show di Milly Carlucci. Dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, la conduttrice partenopea si è messa in gioco prendendo parte al programma di Rai 1 nelle vesti di ballerina per una notte.

Barbara così per tutta la settimana si è impegnata la massimo per non deludere le aspettative dei telespettatori e ovviamente la sua performance ha infiammato il web. Ancora una volta dunque la d’Urso ha fatto breccia nel grande pubblico e, nel corso di un botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, ha fatto intendere che a breve potrebbe tornare in tv.

Ma cosa è accaduto dunque e chi ha vinto questa infuocata gara di ascolti? Andiamo a scoprirlo. Come riporta Giuseppe Candela, la seconda puntata di Ballando con le Stelle, con ospite Barbara d’Urso, ha raggiunto 3.221.000 spettatori con il 24,37% di share. Numeri eccezionali, ma non abbastanza da vincere la serata. A trionfare è infatti Maria De Filippi con Tú Sí Que Vales. La fortunata trasmissione di Canale 5 ha raggiunto ben 3.500.000 spettatori con uno share del 25.4%.

Uno scontro, quello di ieri, all’ultimo sangue. Ancora una volta però, al di là dei numeri, sia la Carlucci che la De Filippi hanno offerto dei contenuti di qualità, tenendo compagnia a milioni di telespettatori.