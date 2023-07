NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

Barbara d’Urso non arriverà a La7

Sono ormai trascorsi alcuni giorni da quando Mediaset, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che Barbara d’Urso non avrebbe più condotto Pomeriggio 5. Dopo ben 15 anni, la presentatrice lascia così la fortunata trasmissione, e naturalmente in breve la notizia ha fatto il giro del web. In questi giorni così si è a lungo parlato di quello che potrebbe accadere. Come è stato annunciato dall’azienda stessa infatti a dicembre il contratto tra la d’Urso e Mediaset volgerà al termine e di conseguenza dunque la conduttrice potrebbe lasciare la rete. Il Giornale nel mentre alcune ore fa ha lanciato un’indiscrezione che non è passata inosservata. Stando a quanto riportato infatti ci sarebbero stati dei contatti tra lo staff di Barbara e i vertici di La7. Questo quanto si legge in merito:

“Da qualche tempo si parla di contatti tra l’entourage di Barbara d’Urso e i vertici di La7. Un rumor ancora più consistente dopo l’ufficializzazione della separazione tra Mediaset e la conduttrice napoletana (che a settembre non tornerà a Pomeriggio 5 e che da gennaio sarà fuori da Mediaset). Ipotesi fantascientifica? Dopo i passaggi a Mediaset di Bianca Berlinguer e di Myrta Merlino tutto è assolutamente possibile in questa folle estate di telemercato”.

Questa mattina tuttavia i rumor su un presunto passaggio di Barbara d’Urso a La7 sono stati ufficialmente smentiti. Nel corso della presentazione dei Palinsesti 2023/2024 infatti l’editore Urbano Cairo, oltre ad aver annunciato i contenuti della prossima stagione televisiva, ha affrontato anche il pettegolezzo che ha fatto discutere il web. A FQ Magazine così Cairo ha smentito l’arrivo di Barbara a La7, rivelando come non ci sia stato alcun tipo di contatto con la conduttrice che definisce “professionista di alto livello”.

Barbara dunque almeno per il momento rimane in Mediaset e di certo in molti attendono di rivederla sul piccolo schermo. A lei dunque va il nostro più sincero in bocca al lupo.