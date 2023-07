NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Barbara d’Urso passa a La7?

In questi giorni non si parla d’altro che dell’addio di Barbara d’Urso a Mediaset. Una notizia che ha fatto il giro del web (arrivando persino all’estero) e che sta facendo molto discutere. Nella prossima stagione televisiva non rivedremo la conduttrice al timone di Pomeriggio 5. Al suo posto ci sarà infatti Myrta Merlino.

In tanti si chiedono dunque ora quale sarà il futuro televisivo di Barbara d’Urso. Dopo aver smentito la sua presenza nella giuria di Ballando con le Stelle, spiegando a La Repubblica che non vi è mai stata questa possibilità, dove la rivedremo?

I rumor sono davvero tanti e in queste ore su Il Giornale, nella rubrica a cura di Massimo Galanto, si parla del passaggio di Lady Cologno a La7! Stando a quanto si apprende pare ci siano stati dei contatti con il suo entourage e i vertici della rete. Ma leggiamo il trafiletto:

“Da qualche tempo si parla di contatti tra l’entourage di Barbara d’Urso e i vertici di La7. Un rumor ancora più consistente dopo l’ufficializzazione della separazione tra Mediaset e la conduttrice napoletana (che a settembre non tornerà a Pomeriggio 5 e che da gennaio sarà fuori da Mediaset). Ipotesi fantascientifica? Dopo i passaggi a Mediaset di Bianca Berlinguer e di Myrta Merlino tutto è assolutamente possibile in questa folle estate di telemercato”.

C’è da dire che non è l’unico gossip legato a Barbara d’Urso. Sul suo futuro lavorativo lo scorso aprile ne ha parlato anche Affari Italiani, che ha svelato un presunto interesse (mai confermato) da parte di Netflix. In quel periodo, però, sembrava essere alquanto impossibile visto il sodalizio tra la conduttrice e Mediaset.

Stando all’indiscrezione, però, in questo caso l’azienda di Netflix avrebbe messo sul tavolo un reality dal titolo, Love Never Lies, una sorta di Temptation Island, in onda sulla piattaforma dal prossimo anno. Poi però non se n’è più parlato, dunque non siamo in gradi di dirvi se questa ipotesi può essere o meno attendibile, esattamente come il passaggio su La7.

Barbara d’Urso intanto ringrazia il pubblico per l’affetto ricevuto in questi giorni e chissà quali sorprese ci riserverà.